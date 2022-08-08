В Московском районе Рязани задержали подозреваемого в серии хищений из автомобилей

33-летний житель села Льгово орудовал в микрорайоне Канищево. Правоохранители изъяли похищенное и возбудили против мужчины уголовные дела о краже. Подробности сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

В отдел МВД по Московскому району обратился 25-летний курьер и заявил о пропаже из его «Лады Приоры» 4 автомобильных колёс и набора инструментов. По словам заявителя, кража произошла ночью.

В течение нескольких дней в правоохранительные органы поступило ещё несколько заявлений. У 48-летнего рабочего из Ssang Yong Kyron украли электроинструменты, а у 33-летнего жителя Рязани – имущество из ВАЗ-2112. Сообщалось и о других ночных хищениях из автомобилей.

Оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого за подобные преступления жителя села Льгово, его задержали.

По предварительной информации, детство и юность мужчина провёл в микрорайоне Канищево и хорошо ориентировался в этом районе. Постоянного источника дохода у подозреваемого нет, и он решил подзаработать на продаже бывших в употреблении предметов.

Злоумышленник по ночам вскрывал авто и забирал ценные вещи. Все транспортные средства находились в одном квартале. Краденое мужчина собирался продать, но сотрудники полиции разрушили его планы.