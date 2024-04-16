В массовом ДТП с фурой в Михайловском районе погиб человек

В Михайловском районе на 191-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 15 апреля случилось смертельное ДТП. Подробности сообщила Госавтоинспекция Рязанской области.

На трассе столкнулись автомобиль «КАИ Е5» под управлением 49-летнего жителя Волгоградской области, «Рено Магнум» 41-летнего жителя Ставропольского края, «Шахман» 61-летнего водителя из Краснодарского края, «Шевроле Лачетти» 41-летнего мужчины и «Фольксваген Пассат» под управлением 54-летнего водителя.

Погиб водитель автомобиля «КАИ». Водитель «Шевроле» и пассажир 40 лет получили различные травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.