Вторник, 4 июля, 2023
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В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового

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Сотрудники полиции задержали 81-летнюю жительницу Краснодара, которую подозревают в организации заказного убийства участкового, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина по неизвестной причине невзлюбила полицейского. Недавно она заказала знакомым круга бывших заключенных убийство неприятеля в погонах. Злоумышленница пообещала исполнителю один миллион рублей. Она поручила убить мужчину у него же дома, предоставив нужный адрес.

О планах пенсионерки узнали стражи порядка. Ей показали фотографии, на которых была запечатлена инсценировка убийства. Женщину это не убедило, и она пошла в отдел полиции, где работает участковый, чтобы лично убедиться в его смерти.

Этот момент оперативники тоже предусмотрели и подтвердили ей гибель полицейского. На следующий день ее задержали во время передачи «киллерам» 25 тысяч рублей

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