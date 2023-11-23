Четверг, 23 ноября, 2023
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В Клепиковском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком

7info
Фото: УГИБДД Рязанской области

В среду, 22 ноября, на 467-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Подробности происшествия сообщила пресс-служба регионального УМВД.

59-летний житель Рязани за рулём автомобиля «Лада Гранта», по предварительной информации, столкнулся с грузовиком «Интернешнл» с полуприцепом под управлением 51-летнего рязанца.

От полученных травм скончалась пассажирка легковушки, оба водителя получили травмы. Людям оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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