В Касимовском районе состоялись всероссийские соревнования по триалу

В посёлке Сынтул Касимовского района 15 октября прошли всероссийские соревнования по триалу под лозунгом «Динамо бежит». Организатором выступило рязанское областное спортивное общество «Динамо». В 2022 году состязания состоялись уже второй раз.

Трейл собрал спортсменов из разных российских регионов – всего свыше 350 человек из 40 городов страны, – сообщает УМВД по Рязанской области.

Главной целью состязаний являются патриотическое воспитание молодёжи в лучших традициях «динамовского» движения, повышение престижа службы органов правопорядка региона и пропаганда спорта как важнейшего средства укрепления здоровья.

На торжественном открытии трейла гимн «Динамо» исполнили артисты Культурного центра УМВД по Рязанской области.

Участники состязались в забегах на 3 дистанции – 1 километр для детских забегов, 10 и 20 километров по живописным местам Рязанщины преодолели взрослые спортсмены.

В трейле участвовали представители разных поколений. Самому старшему участнику забега – 81 год, самому юному – 3. В турнире поучаствовали и спортсмены – сотрудники органов внутренних дел.

Для маленьких спортсменов Баба Яга провела лотерею, дети поучаствовали в анимационном представлении.

Победители трейла получили денежные призы и специальные подарки от «Динамо». Зампред Рязанской областной организации спортивного общества «Динамо» Андрей Волков пожелал спортсменам дальнейших побед.

Андрей Волков: «Благодарим за участие всех, кто выбрал спорт образом жизни. Полюбив спорт, вы останетесь верны ему на всю жизнь»

В завершение мероприятия прошёл концерт вокалистов Культурного центра УМВД России по Рязанской области.

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