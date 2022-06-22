В Ивановской области возникли большие проблемы с водой

В сутки на одного жителя Ивановской области приходится 97 литров воды, что является одним из худших показателей в России, пишет телеграм-канал «Ивановская область: треш и политика».

Нормой водопотребления для благоустроенного жилого фонда считается потребление 180 литров воды в сутки. В среднем по стране этот показатель составляет 137 литров воды на человека.

Причиной такой ситуации специалисты считают большие потери при транспортировке воды.

Подчеркивается, что в Кинешме продолжается строительство очистных сооружений.