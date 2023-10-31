Вторник, 31 октября, 2023
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В Госдуме предложили проверять на наркотики тех, кто празднует Хэллоуин

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Изображение от grmarc на Freepik

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил проверять на наркотики и алкоголь всех, кто празднует Хэллоуин.

Милонов отметил, что проведение Хэллоуина может быть наказано штрафом: «Хэллоуин — это религиозный праздник, а его проведение вне рамок соответствующей религиозной организации, где он является традицией, нарушает закон. За это есть ответственность в виде штрафов», — пояснил депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В общественных местах и на улице Милонов предложил ввести другую меру контроля и наказания – проверку на наркотики и алкоголь. Осуществлять ее могут сотрудники правоохранительных органов.

Идею поддержал иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе.

Он отметил, что помимо штрафов для людей нужно ввести просвещение: «Наряды нечисти не только противоречат христианским ценностям, но еще и являются дурным вкусом. Без убеждений победить Хэллоуин невозможно — ему на замену придет что-то еще».

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