В Госдуме оценили идею создать реестр звезд, критикующих СВО

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал идею создать реестр «неблагонадежных» звезд.

Такую идею озвучил адвокат МКА «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди. По его словам, не все популярные лица имеют основания для включения в список иноагентов, поэтому роскомнадзор может составить отдельный реестр для тех, кто критикует СВО.

«В него должны попадать блогеры, журналисты, артисты, музыканты, которые публично высказывались против проведения СВО, выражали симпатии Украине и недружественным странам Запада публично, а также призывали свою аудиторию к аналогичному поведению», — отметил адвокат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Харди подчеркнул, что попадание в этот список повлечет за собой соответствующие меры. Так, человек может лишиться возможности получать государственное финансирование, награды и выступать на официальных мероприятиях.

Исключить из списка известного человека смогут только после того, как он принесет публичные извинения и продемонстрирует, что его позиция изменилась.

Предложенную идею поддержал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он согласился, что за такие проступки должны быть серьезные последствия: «Пусть зарабатывают в других государствах», — заявил парламентарий.