В феврале в Рязани откроется новый центр вакцинации

В феврале в неиспользуемом здании одной из рязанских больниц появится новый постоянно действующий центр вакцинации, где будут делать прививки от коронавируса, сообщает ТАСС.
Глава региона отметил, что такой опыт планируется распространить на другие муниципальные образования области.
Любимов также заявил, что в Рязанской области разработали систему мер для борьбы с новой волной пандемии. В частности, расширится использование экспресс-тестов, сократится время проведения ПЦР-тестов, будут развёрнуты дополнительные койки для пациентов.
Напомним, с 1 ноября 2021 года в Рязани на улице Каширина работает Единый центр вакцинации.