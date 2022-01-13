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Четверг, 13 января, 2022
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В феврале в Рязани откроется новый центр вакцинации

Александр Ильин

В феврале в неиспользуемом здании одной из рязанских больниц появится новый постоянно действующий центр вакцинации, где будут делать прививки от коронавируса, сообщает ТАСС. 

«Делаем не временный, а постоянный Единый центр вакцинации на базе одной из наших больниц, неиспользуемого ранее помещения недостроя — он откроется уже в ближайшее время. Мы теперь уже, видимо, будем жить с этой болезнью, и этот центр будет работать постоянно, более эффективно», — рассказал губернатор Любимов на площадке Гайдаровского форума. 

Глава региона отметил, что такой опыт планируется распространить на другие муниципальные образования области. 

Любимов также заявил, что в Рязанской области разработали систему мер для борьбы с новой волной пандемии. В частности, расширится использование экспресс-тестов, сократится время проведения ПЦР-тестов, будут развёрнуты дополнительные койки для пациентов. 

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Напомним, с 1 ноября 2021 года в Рязани на улице Каширина работает Единый центр вакцинации. 

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