Одержана победа в Ледовом побоище

В 1237 году в Восточной Прибалтике на территории, заселенной племенами ливов и эстов, немецкими рыцарями был образован Ливонский орден. Спустя три года орден вторгся в пределы Псковской земли. И, после кратковременной осады немцами, был взят Изборск.

Псковское ополчение, подошедшее к Изборску, было разбито рыцарями. После чего немцы перешли реку Великую, разбили палатки под самыми стенами Псковского кремля, сожгли посад и стали разорять окрестные села. В итоге ливонские рыцари овладели Псковом, взяли заложников и разместили в городе свой гарнизон.

Несколько позже Ливонский орден вторгся и в пределы новгородских земель. Новгород обратился за помощью к великому владимирскому князю Ярославу. Тот направил в Новгород вооруженные отряды во главе со своими сыновьями Андреем Ярославичем и князем Александром Невским.

Новгородское войско во главе с Александром Невским освободило занятое рыцарями Копорье и Водьскую землю. Затем войско соединилось с дружиной брата Андрея, и во главе с Александром Невским выступило на Псков. Город был взят штурмом.

Наместников ордена в оковах Александр отправил в Новгород. А вдохновленные успехами отряды новгородцев вторглись на территорию Ливонского ордена и начали разорять поселения эстов, данников крестоносцев.

В это самое время Александр узнал, что рыцари направили к Изборску незначительные силы, а их главные силы двигаются напрямик к Псковскому озеру. Туда он и отправил свое войско. Армии противников сошлись на берегах Чудского озера у Вороньего камня и урочища Узмень.

Именно здесь (5) 12 апреля 1242 года произошло сражение, которое вошло в историю как Ледовое побоище. Войско немцев включало 10-12 тысяч человек, Александр Невский располагал войском в 15-17 тысяч. На рассвете рыцари построились «клином» и по весеннему хлипкому льду озера двинулись на русских.

К тому моменту Александр выстроил новгородцев «пятком», тыл которого опирался на обрывистый крутой восточный берег озера. На флангах русских расположились конные дружины, в основании «пятка» выстроилась вооруженная копьями пехота, а впереди находились лучники. А княжеская дружина была укрыта в засаде.

Немецкие рыцари были встречены тучей стрел, потому фланги «клина» были вынуждены сильнее прижаться к центру. Тем не менее, немцам удалось прорвать центр боевого порядка новгородцев. Часть русской пехоты даже обратилась в бегство.

Однако рыцари наткнулись на обрывистый берег озера, их малоподвижный строй смешался и не смог развить свой успех. А в это время фланговые дружины новгородцев зажали, как клещами, немецкую «свинью» с флангов. Не теряя времени Александр со своею дружиною ударил с тыла.

Русская пехота крючьями стаскивала рыцарей с коней и уничтожала их. Немцы не выдержали напряжения битвы и бросились бежать. На протяжении семи километров войско Александра преследовало беглецов. Лед подламывался под рыцарями, многие из них утонули, многие были взяты в плен.

В итоге Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части Латгалии.

В честь этой победы в России отмечается День воинской славы России — день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Праздник отмечается 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый. Видимо, при назначении даты не было учтено правило: при переводе дат 12-13 веков к старому стилю прибавляется 7 дней (а прибавили 13 дней).

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