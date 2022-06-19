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Воскресенье, 19 июня, 2022

В Ермишинском районе отметили Сабантуй

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Татьяна Проводина

В Ермишинском районе отметили Сабантуй

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Татарский национальный праздник состоялся 18 июня в селе Азеево, – сообщает Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области. Информация размещена на сайте регионального правительства.

С приветствием к участникам и гостям мероприятия обратились представители администрации муниципального образования, областной Общественной палаты, других религиозных, общественных и национальных организаций, сферы культуры.

Концертную программу представили артисты из Татарстана и местные ансамбли. Для гостей организовали национальные татарские забавы, в том числе борьбу на поясах. Также прошли спортивные конкурсы.

Татарский национальный праздник Сабантуй отмечают после завершения посевных работ. В селе Азеево Ермишинского района, где в дружбе и согласии живут люди разных национальностей, в том числе татары, празднуют Сабантуй уже многие годы. Каждый год праздник собирает всё большее число гостей и участников.

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