Пятница, 17 марта, 2023
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В Ермиши остановили пьяного водителя

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В поселке Ермишь сотрудники ДПС Госавтоинспекции заинтересовались автомобилем ВАЗ из-за подозрительной манеры езды водителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

При общении с 59-летним водителем полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения, такие как устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка. Мужчина было предложено пройти тест на определение уровня алкоголя в крови, который показал наличие 0,536 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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