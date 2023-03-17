В Ермиши остановили пьяного водителя

В поселке Ермишь сотрудники ДПС Госавтоинспекции заинтересовались автомобилем ВАЗ из-за подозрительной манеры езды водителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

При общении с 59-летним водителем полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения, такие как устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка. Мужчина было предложено пройти тест на определение уровня алкоголя в крови, который показал наличие 0,536 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.