Вторник, 19 декабря, 2023
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В Елатьме дочь бойца СВО поздравил с днём рождения местный мэр

7info
Фото: vk.com/kasrayon
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В посёлке Елатьма Касимовского района Рязанской области дочь бойца, участвующего в специальной военной операции, поздравил с днём рождения и. о. главы администрации Елатомского городского поселения Александр Монахов. Об этом сообщает официальная страница районной администрации ВКонтакте.

Семья не смогла собраться вместе на день рождения Софьи, которой 18 декабря исполнилось 4 года, так как папа девочки находится на территории СВО.

Поздравил малышку Александр Монахов:

— Ваш супруг — настоящий герой нашего времени! Мы гордимся земляками, которые доблестно защищают Отечество. Здоровья, добра, благополучия!

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