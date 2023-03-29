Екатеринбургский уличный художник Рома Инк пожаловался, что на него напали охранники «Перекрестка» в торговом центре «Глобус», сообщило издание E1.RU.
Молодой человек рассказал, что зашел в магазин, чтобы перекусить во внутреннем кафе.
«Вдруг ко мне подходит человек, говорит: «Ну что, допрыгался?» и начинает обвинять меня в воровстве», – пояснил Инк.
Сотрудник заявил, что он приходил накануне с напарником и совершил кражу.
После оплаты товаров художника на выходе ждали несколько человек. Его предупредили о вызванной полиции, однако Инк попытался выйти из магазина. Сотрудники не дали ему покинуть торговую точку, преградив дорогу.
«В один момент кто-то схватил меня за куртку, и я понял, что в моем кармане чья-то рука. Я сказал об этом, руку тут же выдернули. Я отошел и начал проверять карманы, понял, что пропали деньги», — отметил художник.
Молодому человеку вскоре все же удалось выбраться из западни.
В полиции сообщили, что зарегистрировали информацию об инциденте, проводится проверка.
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