В Екатеринбурге мальчик рассказал, за что отец выбросил его из окна

Пострадавший в результате падения из окна юный житель Екатеринбурга рассказал подробности случившегося, пишет E1.RU.

Инцидент произошел вечером 17 июня в доме на Химмаше. По предварительной версии, 41-летний мужчина выкинул своего 11-летнего сына с балкона. Мальчику удалось выжить.

Школьник рассказал, что все началось с ссоры его родителей, в ходе которой он пытался защитить свою маму. Сначала отец кричал на женщину и поднял на нее руку. Тогда его сын взял нож и хотел вызвать полицию, однако ему помешал пьяный отец, который кинул мальчика на пол.

«Я встал, ударил его ножом в живот и убежал на балкон. Там он порвал мне футболку и пнул ногой. Я упал вниз», — пояснил школьник.

Ребенок упал с третьего этажа. Он сообщил, что у него сломаны рука и нога, а также шесть позвонков. Его ранее судимый отец отрицает свою вину. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства инцидента. Мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.