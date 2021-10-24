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Воскресенье, 24 октября, 2021
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В Екатеринбурге Jaguar провалился в яму на дороге и чуть не утонул

Александр Ильин
Фото: E1.RU

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В Екатеринбурге на перекрестке Радищева — Шейнкмана водитель на Jaguar провалился в глубокую яму, которая начала заполняться водой. Об этом сообщает портал «E1.RU». 

Автомобиль протаранил ограждение возле ямы, которую выкопали для ремонта подземных коммуникаций. По предварительным данным, в результате падения Jaguar повредил находящиеся внизу трубы, что вызвало затопление. 

В ГИБДД заявили, что пострадавших в аварии нет. 

Ранее сообщалось, что в Рязани водитель легкового автомобиля специально въехал в «Газель» во время дорожного конфликта, инцидент попал на видео. 

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