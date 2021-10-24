В Екатеринбурге Jaguar провалился в яму на дороге и чуть не утонул

В Екатеринбурге на перекрестке Радищева — Шейнкмана водитель на Jaguar провалился в глубокую яму, которая начала заполняться водой. Об этом сообщает портал «E1.RU».

Автомобиль протаранил ограждение возле ямы, которую выкопали для ремонта подземных коммуникаций. По предварительным данным, в результате падения Jaguar повредил находящиеся внизу трубы, что вызвало затопление.

В ГИБДД заявили, что пострадавших в аварии нет.

Ранее сообщалось, что в Рязани водитель легкового автомобиля специально въехал в «Газель» во время дорожного конфликта, инцидент попал на видео.