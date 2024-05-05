С тех пор, как Кейт Миддлтон столкнулась с онкологическим заболеванием, жизнь королевской семьи сильно изменилась. Сначала рак обнаружили у короля Карла III, но болезнь главы Виндзоров не оказала такого сильного влияния на семью, как скорое заболевание принцессы. Она считается любимицей нации, и за Миддлтон переживает каждый, пишет Woman.ru.

Только недавно принц Уильям вернулся к своим обязанностям. Он снова участвует в некоторых мероприятиях, занимается благотворительностью и иногда отвечает на вопросы о своей жене. Однако наследник престола не намерен выносить на всеобщее обозрение детали лечения супруги. Зато те, кто хоть как-то связан с принцем и принцессой Уэльскими, рассказывают о реальном положении дел.

Амайя Арриета — дизайнер многих образов и подруга семьи — обеспокоена состоянием принца и принцессы. В беседе с The Telegraph она поделилась: «В данный момент моё сердце разбито».

«Они проходят через ад. Я надеюсь, что они вернутся. Это действительно личное», — добавила Арриета.

Она не стала вдаваться в детали выздоровления Кейт Миддлтон, но после плановой операции на брюшной полости принцесса появлялась на публике всего несколько раз. Она сообщила, что борется с опасным недугом и проходит курсы химиотерапии.

Дети семьи тоже знают о ситуации. Когда основная угроза миновала, принц и принцесса рассказали обо всём Джорджу, Шарлотте и Луи.

«Объяснили так, чтобы это было приемлемо для них, и заверили их, что со мной всё будет в порядке», — рассказывала принцесса.