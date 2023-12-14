В Екатеринбурге двор новостройки затопило канализационными стоками из-за того, что в трубу смыли одеяло, пишет E1.RU.

Речь идет о здании на улице Савкова, 23. Территорию вокруг дома с 2 по 4 декабря заливало из переполненной канализации.

«Из-за этого у нас был каток из дерьма, так сказать, дерьмовый каток, извините за выражение», – возмутилась местная жительница.

В управляющей компании ЛСР пояснили, что оборудование работало исправно, пока кто-то из жителей не стал использовать канализацию вместо мусорного бака.

В итоге специалисты обслуживающей организации в последнее время достают из системы памперсы, полотенца и даже одеяло.