Четверг, 14 декабря, 2023
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В Екатеринбурге двор затопило фекалиями из-за смытого одеяла

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В Екатеринбурге двор новостройки затопило канализационными стоками из-за того, что в трубу смыли одеяло, пишет E1.RU.

Речь идет о здании на улице Савкова, 23. Территорию вокруг дома с 2 по 4 декабря заливало из переполненной канализации.

«Из-за этого у нас был каток из дерьма, так сказать, дерьмовый каток, извините за выражение», – возмутилась местная жительница.

В управляющей компании ЛСР пояснили, что оборудование работало исправно, пока кто-то из жителей не стал использовать канализацию вместо мусорного бака.

В итоге специалисты обслуживающей организации в последнее время достают из системы памперсы, полотенца и даже одеяло.

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