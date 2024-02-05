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В ДТП в Касимовском районе погиб 22-летний житель Касимова

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22-летний житель Касимова погиб в результате ДТП на 229-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний-Новгород». Подробности происшествия сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария случилась 4 февраля в 19.10. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ Валдай» под управлением 28-летнего жителя Сасовского района, который столкнулся с попутным грузовиком DAF под управлением 50-летнего мужчины.

Водитель легковушки скончался на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.

В ДТП в Касимовском районе погиб 22-летний житель Касимова

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