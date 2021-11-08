В центре «Мой бизнес» Рязанской области работает телефон «горячей линии» по вопросам, связанным с ведением бизнеса.

По этому номеру Вы можете получить все актуальные сведения о принимаемых законодательных актах, порядке ведения деятельности и мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Телефон «горячей линии»: 8(4912)-971-700.

Время работы:

С ПН по ЧТ – с 9:00 до 18:00

В ПТ – с 9:00 до 17:00.

Центр «Мой бизнес» Рязанской области помогает предпринимателям в открытии и развитии своего дела – оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке и т.д. Например, в центрах «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству.