Понедельник, 13 мая, 2024

В Рязани перенесут сроки отключения горячей воды на неделю, заявила мэрия

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани приняли решение перенести график проведения ремонтно-профилактических работ из-за низких температур. Об этом заявила администрация города Рязани 13 мая.

«С учетом прогноза погоды сроки отключения горячей воды перенесены на неделю», — написано в сообщении.

В тех домах, где сегодня отключили горячую воду, восстановят водоснабжение до конца дня.

Также отмечается, что руководству РМПТС объявлено взыскание за невыполнение поручения главы администрации города о переносе сроков планового ремонта по отдельным адресам.

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