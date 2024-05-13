В Рязани перенесут сроки отключения горячей воды на неделю, заявила мэрия

В Рязани приняли решение перенести график проведения ремонтно-профилактических работ из-за низких температур. Об этом заявила администрация города Рязани 13 мая.

«С учетом прогноза погоды сроки отключения горячей воды перенесены на неделю», — написано в сообщении.

В тех домах, где сегодня отключили горячую воду, восстановят водоснабжение до конца дня.

Также отмечается, что руководству РМПТС объявлено взыскание за невыполнение поручения главы администрации города о переносе сроков планового ремонта по отдельным адресам.