Названа ошибка, которую допускают люди на Радоницу

Во время празднования Радоницы не стоит оставлять еду или напитки на могилах, так как это языческая традиция. При проведении поминальной трапезы важно помнить её цель, — рассказал РИА Новости протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской православной церкви.

В 2024 году православный праздник Радоница отмечается 14 мая. Название «Радоница» связано с тем, что он приходится на период празднования Пасхи, которую отмечают в течение 40 дней после Воскресения Христова. «Радоница» происходит от слова «радость», так как мы делимся пасхальной радостью с усопшими, — пояснил Максим Козлов.

Он напомнил, что у верующих есть добрая традиция посещать могилы усопших на Радоницу или в ближайшие выходные, приводить их в порядок. Обычаи тризны, такие как оставление еды и спиртного на могиле или выливание алкоголя на могилу, являются языческими. Мы, христиане, не верим, что умерший может вылезти из гроба и есть. Также думать, что оставляя еду на могиле, мы порадуем души усопших, — это околорелигиозная наивность. Я бы не рекомендовал потакать таким суевериям. Однако постоять у могилы, помолиться, присесть и перекусить — не возбраняется.

Говоря о традициях поминальной трапезы, он отметил, что главное здесь — её цель. Не регламентируется, как и где её проводить. Можно и на кладбище за столиком, не оставив мусора. Польза поминальной трапезы определяется целеполаганием. Если мы поминаем усопших добром — кто как может — молитвой, добрым словом, то форма не важна. Если же это повод, чтобы собраться, поесть и выпить — зачем называть её поминальной? — задался вопросом священник.

Основной элемент празднования Радоницы — молитвенное поминовение усопших, поэтому в праздник верующим следует посетить службу в храме. Вечером накануне торжества можно подать записки с именами родственников, которых требуется упомянуть во время богослужения, пишут «Известия».