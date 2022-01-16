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Воскресенье, 16 января, 2022
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В частном секторе Новосибирска загорелась цистерна с бензином

Александр Ильин
Фото: МЧС России - Главное управление по Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска рядом с частным домом загорелась цистерна с бензином внутри, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:49. К месту выезжали 52 человека личного состава и 14 единиц техники.

Локализовать огонь, который мог распространиться на ближайшие здания, удалось спустя 38 минут. Уточняется, что обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной ёмкости. 

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Сейчас на месте происшествия создан штаб пожаротушения. Продолжается наращивание сил и средств.

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