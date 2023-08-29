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В центре Рязани отключат холодную воду 30 августа

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Фото: Pxhere

В среду, 30 августа, в центре Рязани отключат холодную воду, сообщает сайт городской администрации.

Причина отключения — ремонтные работы МП «Водоканал города Рязани».

С 9 до 17 часов без воды останутся:

— улица Кремлёвский Вал, дома с ½ по 19, с 4 корпус 1 по 10;

— улица Некрасова, дом № 3;

— улица Петрова, дома № 4, 6А;

— улица Полонского, дома № 1/54 (правительство Рязанской области), 2 корпус 1, 4 корпус 1, 4, 6;

— Посадский переулок, дома со 2 по 14, с 3 по 7;

— улица Рабочих, дома с 1 по 39, с 18 по 20, 48;

— улица Садовая, 49;

— улица Свободы, 56;

— улица Николодворянская, дома № 14, 16, 18;

— площадь Соборная, дома № 15 (лицей № 4), 2, 6, 14, 18, 21;

— улица Соборная, дома № 3, 7 (гимназия № 2), 9/56, 16.

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