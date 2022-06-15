В Белгороде прокомментировали скандальное видео с тараканами в Яковлевской ЦРБ

В белгородском минздраве прокомментировали скандальную видеозапись в хирургическом отделении № 2 в Яковлевской ЦРБ, пишет Go31.ru.

Ранее в группе в «Черный список Строитель и Яковлевский ГО» в социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором видно, как по палате ползают тараканы.

«ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» заключен договор с компанией, оказывающей услуги по дератизации. Ловушки устанавливаются в профилактических целях», – пояснили в минздраве.

В ведомстве уточнили, что обработку отделения производят по утвержденному графику.