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Четверг, 16 июня, 2022

В Белгороде прокомментировали скандальное видео с тараканами в Яковлевской ЦРБ

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В Белгороде прокомментировали скандальное видео с тараканами в Яковлевской ЦРБ

В белгородском минздраве прокомментировали скандальную видеозапись в хирургическом отделении № 2 в Яковлевской ЦРБ, пишет Go31.ru.

Ранее в группе в «Черный список Строитель и Яковлевский ГО» в социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором видно, как по палате ползают тараканы.

«ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» заключен договор с компанией, оказывающей услуги по дератизации. Ловушки устанавливаются в профилактических целях», – пояснили в минздраве.

В ведомстве уточнили, что обработку отделения производят по утвержденному графику.

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