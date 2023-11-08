В Башкирии вагнеровец похитил и изнасиловал знакомую

Сотрудники полиции задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Олега Михайлова, которого подозревают в нападении на девушку, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 5 ноября. По данным издания, 25-летний мужчина уговорил 24-летнюю знакомую отвезти его домой, поскольку был пьян.

«Мужчина насильно затащил ее к себе домой и под угрозой ножа изнасиловал ее», – говорится в публикации.

Пострадавшей удалось вызвать правоохранителей, которые спасли ее из рук насильника.

Выяснилось, что в прошлом году Михайлова осудили на 18 лет за убийство. Он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», участвовал в боевых действиях, после чего получил помилование. Следователи возбудили два уголовных дела.