В Архангельске оркестр поздравил ветеранов во дворе с гигантской лужей

В микрорайоне Гидролизный в Архангельске сотрудники в парадной форме сыграли «День Победы» и другие военные песни, пишет Подъем.

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Однако, как рассказали, местные жители им пришлось поздравлять ветеранов во дворе, затопленном из-за прорыва канализации.

В пресс-службе администрации назвали ситуацию «непростой», однако списали все на подтопления из-за обильных снегопадов отсутствие дренажно-ливневой канализации.

«По оркестру: он стоит на сухой площадке во дворе дома и на видео это четко видно. Лужа с другой стороны», – пояснили чиновники.

Администрация уточнила, что принимаются все меры по ликвидации подтоплений.