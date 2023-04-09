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Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В аптеках Рязани нет в продаже препаратов для диабетиков

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Image by zinkevych on Freepik

Из свободной продажи в рязанских аптеках пропали лекарственные препараты для диабетиков датского производителя Novo Nordisk. Речь идёт о препаратах «Саксенда» (лираглутид) и «Оземпик» (семаглутид).

На сайтах сетей аптек «Ригла», «Алоэ», «Будь здоров», «Максавит», «Самая скорая помощь» препаратов нет в продаже.

В конце марта РБК сообщал, что Novo Nordisk прекратит поставки «Оземпика» в Россию. В пресс-службе Росздравнадзора ТАСС заверяли, что до декабря 2023 года препарат будет поставляться в нашу страну.

Биоаналогов «Оземпика» в России не зарегистрировано. Но препарат можно заменить на другие — например, «Хумалог» или «Лантус СолоСтар». Об этом сообщает BFM.RU.

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