В Алтайском крае школьница погибла, отправившись на интимное свидание с мужчиной

Следователи проверяют информацию о смерти 15-летней девушки в городе Алейске Алтайского края, пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что школьница пришла на интимное свидание с 19-летним молодым человеком в частный дом его бабушки, который давно пустует. Парочка решила заночевать в жилище.

В итоге девочка отравилась насмерть угарным газом от печи. Ее тело на полу без сознания обнаружил возлюбленный, который проснулся от плохого самочувствия.

В СК также заинтересовались фактом его отношений с несовершеннолетней.