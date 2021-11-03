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Среда, 3 ноября, 2021
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В Алтайском крае школьница погибла, отправившись на интимное свидание с мужчиной

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Следователи проверяют информацию о смерти 15-летней девушки в городе Алейске Алтайского края, пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что школьница пришла на интимное свидание с 19-летним молодым человеком в частный дом его бабушки, который давно пустует. Парочка решила заночевать в жилище.

В итоге девочка отравилась насмерть угарным газом от печи. Ее тело на полу без сознания обнаружил возлюбленный, который проснулся от плохого самочувствия.

В СК также заинтересовались фактом его отношений с несовершеннолетней.

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