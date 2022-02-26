В Актобе собака изгрызла лицо второкласснику

В поселка Курайли в пригороде Актобе отвязавшаяся соседская собака набросилась на 10-летнего мальчика, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

- Реклама -

По словам матери пострадавшего, инцидент произошел накануне днем. В момент нападения хозяйки животного не было дома.

«Я не знаю, какой она породы, но не маленькая. Соседка сразу передала деньги нам на лечение. Надеюсь, все заживет», – рассказала женщина.

В результате случившегося мальчику наложили десять швов. Хозяйку собаки оштрафовали за нарушение правил содержания животных, повлекшее ущерб здоровью человека.