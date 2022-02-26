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Суббота, 26 февраля, 2022

В Актобе собака изгрызла лицо второкласснику

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В Актобе собака изгрызла лицо второкласснику

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В поселка Курайли в пригороде Актобе отвязавшаяся соседская собака набросилась на 10-летнего мальчика, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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По словам матери пострадавшего, инцидент произошел накануне днем. В момент нападения хозяйки животного не было дома.

«Я не знаю, какой она породы, но не маленькая. Соседка сразу передала деньги нам на лечение. Надеюсь, все заживет», – рассказала женщина.

В результате случившегося мальчику наложили десять швов. Хозяйку собаки оштрафовали за нарушение правил содержания животных, повлекшее ущерб здоровью человека.

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