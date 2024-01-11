Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году, сообщает телеграм-канал министерства образования Рязанской области.

Экзамены пройдут в три периода: досрочный, основной и дополнительный. ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математике — состоятся одними из первых в целях своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании.

ОГЭ по иностранным языкам, который ранее был запланирован на 24 и 25 мая 2024 года, перенесен на 21 и 22 мая. Почему? 24 и 25 мая в школах проходят «последние звонки», в том числе и у ребят, которые после 9 класса покидают школу.

Еще одно изменение: ОГЭ по информатике в основной период будет проходить три дня.

Иллюстрации: t.me/minobrrzn