Четверг, 11 января, 2024
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Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

7info
Иллюстрация: t.me/minobrrzn
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Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году, сообщает телеграм-канал министерства образования Рязанской области.

Экзамены пройдут в три периода: досрочный, основной и дополнительный. ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математике — состоятся одними из первых в целях своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании.

ОГЭ по иностранным языкам, который ранее был запланирован на 24 и 25 мая 2024 года, перенесен на 21 и 22 мая. Почему? 24 и 25 мая в школах проходят «последние звонки», в том числе и у ребят, которые после 9 класса покидают школу.

Еще одно изменение: ОГЭ по информатике в основной период будет проходить три дня.

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

Иллюстрации: t.me/minobrrzn

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