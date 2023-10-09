У гипермаркета «Глобус» построили детский сад на 224 места

В селе Дядьково Рязанского района завершено строительство детского сада на 224 места, сообщает пресс-служба Минстроя Рязанской области.

Здание находится недалеко от гипермаркета «Глобус», строительство осуществили благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК).

Детсад будет работать в одну смену, планируется набрать 10 групп по 22-24 воспитанника в каждой. Коллектив детского учреждения — 48 человек.

Строила объект компания ПК «Квант».

Сейчас оформляются документы для ввода учреждения в строй.