У гипермаркета «Глобус» построили детский сад на 224 места

В селе Дядьково Рязанского района завершено строительство детского сада на 224 места, сообщает пресс-служба Минстроя Рязанской области.
Здание находится недалеко от гипермаркета «Глобус», строительство осуществили благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК).
Детсад будет работать в одну смену, планируется набрать 10 групп по 22-24 воспитанника в каждой. Коллектив детского учреждения — 48 человек.
Строила объект компания ПК «Квант».
Сейчас оформляются документы для ввода учреждения в строй.