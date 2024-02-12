Три человека пострадали в результате ДТП в Ряжске

В городе Ряжске Рязанской области в результате ДТП травмированы три человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

10 февраля в 16.35 у дома № 69А на улице Владимировка 57-летний местный житель за рулём автомобиля «Лада Гранта» совершил столкновение с ВАЗ-21154 под управлением 42-летней жительницы Ряжского района.

Травмы различной тяжести получили водитель и 37-летняя пассажирка ВАЗ-21154 и 54-летняя пассажирка «Гранты». Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.