Своё 60-летие Рязанский губернаторский симфонический оркестр отметит большим концертом

24 марта в Рязанской филармонии состоится праздничный концерт, приуроченный к 60-летию Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Коллектив-именинник традиционно выступит под управлением маэстро Сергея Оселкова. Также в концерте примут участие талантливые артистки, чей творческий путь начался в Рязани: лауреаты международных конкурсов Полина Борисова (скрипка), Лена Семенова (скрипка), Софья Цыганкова (сопрано), Евгения Кузнецова (меццо-сопрано).

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Специальный гость вечера – лауреат международных конкурсов, пианист Николай Кузнецов (фортепиано). Его выступление продет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

В программе праздничного концерта прозвучат сочинения С.Прокофьева, Э.Грига, Ф.Ваксмана, Н.Римского-Корсакова и других.

Возрастное ограничение 12+