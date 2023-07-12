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Суд подтвердил картельный сговор в Касимове

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Суд апелляционной инстанции подтвердил законность принятого Рязанским УФАС России решения по картельному сговору, сообщила пресс-служба ведомства.

28 января 2020 года комиссия Рязанского УФАС России признала МКП «Касимовсервис» и ООО «Касимовские тепловые сети» нарушившими часть 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Не согласившись с принятым решением, стороны обжаловали его в Арбитражный суд Рязанской области. К участию в рассмотрении дела был привлечен также Сучков А.В., являвшийся в период совершения нарушения директором вышеуказанных организаций в разных периодах времени.

16.02.2023 Арбитражный суд Рязанской области отказал ООО «Касимовские тепловые сети» и ООО «Касимовская коммунальная компания» в удовлетворении требований.

Напомним обстоятельства дела.

В октябре 2020 года на основании материалов Касимовской межрайонной прокуратуры Рязанским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в г. Касимове Рязанской области.

Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в г. Касимове является МКП «Касимовсервис». В январе 2020 года МКП «Касимовсервис» отказалось от оказания услуг ЕТО собственными силами, передав все ключевые функции подрядной организации (ООО «Касимовские тепловые сети»). В частности, в нарушение законодательства о закупках, в период с января по апрель 2020 года между данными организациями вне конкурентных процедур заключено несколько договоров на оказание аварийно-эксплуатационных услуг. В апреле 2020 года МКП «Касимовсервис» провело конкурс на выбор подрядной организации для оказания аварийно-эксплуатационных услуг. Однако конкурсная документация была сформирована таким образом, что существенными преимуществами для участия в нем обладало ООО «Касимовские тепловые сети». В итоге заявка данной организации стала единственной; договор заключен по начальной максимальной цене.

Такая ситуация явилась следствием реализации МКП «Касимовсервис» и ООО «Касимовские тепловые сети» антиконкурентного соглашения, которое заключили между собой данные организации.

Аналогичная ситуация имела место и на рынке оказания услуг водоснабжения и водоотведения в городе Касимове. В мае 2020 года на баланс МКП «Касимовсервис» переданы объекты централизованного водоснабжения и водоотведения, с 1 июля 2020 года МКП «Касимовсервис» наделено статусом гарантирующей организации. Однако для оказания населению услуг холодного водоснабжения и водоотведения МКП «Касимовсервис» также привлекло стороннюю организацию; в июле и августе 2020 года без проведения конкурентных процедур заключались договоры с ООО «Касимовская коммунальная компания».

Таким образом, Рязанское УФАС России выявило картельный сговор между вышеуказанными компаниями, целью которого стало ограничение конкуренции на рынках теплоснабжения и холодного водоснабжения/водоотведения в городе Касимов Рязанской области.

Двадцатым арбитражным апелляционным судом состоялось рассмотрение апелляционный жалоб ООО «Касимовские тепловые сети» и ООО «Касимовская коммунальная компания» на решение Арбитражного суда Рязанской области. Указанная жалоба оставлена без удовлетворения.

14 февраля 2023 года Александр Сучков признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — «присвоение и растрата»; он оплатил за счет МКП «Касимовсервис» задолженность другого предприятия перед организацией, где одним из учредителей являлась его жена. Размер растраты составил около 10 миллионов рублей.

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