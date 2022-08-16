Строительство школы в Кальном идёт с небольшим отставанием

Строительство школы в Кальном идет с небольшим отставанием по одному из блоков. Об этом, после посещения объекта, сообщила глава Рязани Татьяна Панфилова.
Панфилова вместе с депутатом гордумы по округу № 18 Розой Ризатдиновой проинспектировали строящуюся школу 16 августа.
По словам Панфиловой, подрядчик обещает ускориться, школу собираются сдать в намеченный срок — в конце 2022 года.
Школа рассчитана на 1100 мест, строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Образование» на деньги федерального, областного, городского бюджетов.
На территории школы обустроена ливневая канализация, оборудованы новые дождеприемные колодцы.