Строительство школы в Кальном идёт с небольшим отставанием

Строительство школы в Кальном идет с небольшим отставанием по одному из блоков. Об этом, после посещения объекта, сообщила глава Рязани Татьяна Панфилова.

Панфилова вместе с депутатом гордумы по округу № 18 Розой Ризатдиновой проинспектировали строящуюся школу 16 августа.

По словам Панфиловой, подрядчик обещает ускориться, школу собираются сдать в намеченный срок — в конце 2022 года.

— Будем держать ситуацию на контроле, чтобы все запланированные работы были выполнены вовремя, — приводит слова председателя гордумы пресс-служба представительного органа.

Школа рассчитана на 1100 мест, строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Образование» на деньги федерального, областного, городского бюджетов.

На территории школы обустроена ливневая канализация, оборудованы новые дождеприемные колодцы.