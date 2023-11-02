Четверг, 2 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Строительство ФОКа в посёлке Мехзавода в Рязани идёт по графику

7info

Председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Рязанской областной Думы Игорь Мурог в среду, 1 ноября, в рамках депутатского контроля принял участие в расширенном совещании по вопросу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мехзавода (мкр. Торфмаш) в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Совместно с представителями управления капитального строительства Рязанской области, подрядных организаций Игорь Мурог выехал на площадку и осмотрел объект.

— Строительство ведется в соответствии с графиком, на сегодняшний день отставания нет, — сообщил парламентарий. — Ввод в эксплуатацию нового спорткомплекса запланирован на сентябрь 2024 года. Сейчас идут работы по возведению теплового контура, их планируют завершить до конца года.

Материальная база ФОКа включает в себя двадцатипятиметровый бассейн на 4 дорожки с трибунами, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, 3 малых спортивных зала, тренерские комнаты и другие помещения. Строительство объекта осуществляется в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Строительство ФОКа в посёлке Мехзавода в Рязани идёт по графику
Строительство ФОКа в посёлке Мехзавода в Рязани идёт по графику

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах