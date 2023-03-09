В группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, почему ярославцы накануне выстроились в огромную очередь у винного магазина в Брагино.

Выяснилось, что на улице Громова снимали фрагмент сериала «Слово пацана», режиссером которого стал Жора Крыжовников. На несколько часов участок Дзержинского района превратился в кусочек Казани 1980-х. Участники съемочного процесса получили по 500 рублей.

«Современный Ярославль очень хорошо подойдет для изображения советского города 1980-ых годов», – говорится в публикации.

Ярославцы принялись иронизировать о состоянии города.

«Если будут снимать очередной сериал про Чернобыль, то, наверно, наш город тоже подойдет», – пошутил один из пользователей.

Другие предположили, что в Ярославле можно снимать фильмы про атаки пришельцев и зомбиапокалипсис.