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Среда, 22 июня, 2022

Стало известно, когда в Калининградскую область придет «настоящее лето»

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Стало известно, когда в Калининградскую область придет «настоящее лето»

В Калининградскую область придет летняя погода уже в предстоящие выходные, заявил Клопсу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, минимальные значения ночной температуры составят 15-16 градусов тепла.

«И в пятницу, и в выходные дни погода будет по-настоящему летняя. Причем это характеризуется не только дневной температурой в послеполуденные часы, а будет жарко — 26-29 градусов выше нуля, но и ночные температуры высокие», – высказался Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в регионе также ожидается переменная облачность с небольшими осадками. 

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