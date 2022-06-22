Стало известно, когда в Калининградскую область придет «настоящее лето»

В Калининградскую область придет летняя погода уже в предстоящие выходные, заявил Клопсу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, минимальные значения ночной температуры составят 15-16 градусов тепла.

«И в пятницу, и в выходные дни погода будет по-настоящему летняя. Причем это характеризуется не только дневной температурой в послеполуденные часы, а будет жарко — 26-29 градусов выше нуля, но и ночные температуры высокие», – высказался Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в регионе также ожидается переменная облачность с небольшими осадками.