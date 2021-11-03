Сотрудники мэрии проверяют пропускную систему в торговых центрах Рязани

В среду, 3 ноября, сотрудники управления экономики и цифрового развития администрации Рязани проверили пропускную систему в торговых центрах города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Пропускная система введена из-за действующих коронавирусных ограничений. Попасть в ТЦ рязанцы могут, предъявив код или справку о перенесённом заболевании коронавирусом.

Сегодня чиновники посетили торговые центры «21 век» и «Зельгрос» в Дашково-Песочне. На обоих объектах работает по одному входу, есть необходимая информация, средства дезинфекции. Сотрудники проверяют на входе QR-коды и сертификаты у посетителей.