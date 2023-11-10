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Соцопрос: большинство россиян не верят скидкам выше 50%

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Абсолютное большинство россиян (78%) верят в реальность скидок, не превышающих 50%. Однако 6% верят в реальность скидок размером от 60% до 90%. Такие данные приводит социологическое агентство «Вебер», проанализировав данные опроса.

К ежегодной распродаже 11.11 «Вебер» узнал, как жители России относятся к скидкам. Как оказалось, 64% опрошенных лично сталкивались с тем, что цена товара по скидке оказывалась выше, чем цена до скидки. 53% готовы отказаться от товара со скидкой, если будут иметь сомнения по поводу его качества.

При этом несмотря на любовь к скидкам, около половины опрошенных (48%) утверждают, что если уже выбрали товар, то купят его, несмотря на наличие скидок на аналогичные позиции.

Напомним, «Вебер» – это совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Он сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей – с их уникальными взглядами и противоречиями.

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