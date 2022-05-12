Следственный комитет просит рязанцев помочь установить личность мужчины, погибшего 25 лет назад

Следственные органы СК России по Рязанской области просят жителей региона помочь установить личность неизвестного мужчины, погибшего 25 лет назад. Информация размещена на сайте следкома.

- Реклама -

Части трупа человека обнаружили 7 июня 1997 года в водоотстойнике полигона бытового мусора вблизи трассы «Москва — Челябинск» в Рязани.

На мужчине находилась темно-коричневая футболка, спереди и на левом рукаве которой имеются надписи «KEINE MACHT DEN DROGEN», а также темно-коричневая кожаная дубленка средних размеров с меховым воротником, на подкладке из коричневого натурального меха, производства Югославии.

Уголовное дело расследуют по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).