Вторник, 16 апреля, 2024

Сергей Миронов предложил вдвое увеличить пособия для одиноких родителей

Автор: 7info

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Действующая система универсального пособия не решает проблему семейной бедности, особенно в неполных семьях. Необходимы дополнительные меры поддержки, заявил лидер партии и руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее исследователи ВНИИ труда на основе данных Росстата оценили уровень материальной обеспеченности неполных семей, в целом он на 8,7% ниже, чем в супружеских семьях. 

«По экспертным оценкам, каждый третий ребенок в России растет в неполной семье. Почти треть таких семей являются малоимущими, а с детьми до трех лет – почти половина, – отмечает Сергей Миронов. – Данные доказывают актуальность предложений нашей фракции по изменению системы единого пособия, которое, в случае с неполными семьями, даже формально не решает проблему бедности. Мы предлагаем повысить выплаты и порог нуждаемости для всех семей с детьми, а для одиноких родителей – выплачивать пособия в двойном размере. Доля малоимущих среди неполных семей вдвое выше, чем среди супружеских, значит, надо вдвое повышать уровень поддержки». 

В СРЗП предлагают повысить порог нуждаемости для назначения пособий с одного до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Сами выплаты должны составлять не менее 100% ПМ, на детей до трех лет – не менее 150%, для одиноких родителей – не менее 200% от прожиточного минимума. 

Также фракция СРЗП предлагает выплачивать «родительские зарплаты» в размере не менее одного прожиточного минимума. Эта мера должна касаться семей, где один из родителей не работает, а занимается воспитанием детей. Как правило, это женщины, которые вынуждены оставить работу ради детей – риски бедности в этом случае значительно повышаются. 

«Инициативы «Справедливой России – За правду» направлены на преодоление семейной бедности, без которого невозможно улучшение демографии», – отметил Сергей Миронов.

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