Сегодня в РДМ состоится Закрытие сезона и Финал ОРЛ МС КВН

В четверг, 23 ноября, в зале Рязанского Дворца молодежи состоится Закрытие сезона и Финал ОРЛ МС КВН с участием 5 команд:
— «Амбассадоры Атяшево», г. Саранск
— «Время первых», РФМУ МВД России имени В. Я. Кикотя, г. Рязань
— «Диванодамы», г. Дмитров
— «Около того», г. Санкт-Петербург
— «Армия прекрасных половин», АПУ ФСИН РФ, г. Рязань.
Также на сцену выйдут команды-выпускники лиги прошлых лет.
Как получить БЕСПЛАТНЫЙ билет:
в группе Официальной Рязанской лиге МС КВН:
Оставляйте комментарий под этим постом о желании попасть на игру, с вами свяжется администратор лиги и расскажет, как забрать билет
на портале кассы.ру — https://clck.ru/36dpGc (билет стоит 10 рублей — цена символическая за квиток).
Возрастное ограничение: 12+.
Проект реализуется при Грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
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