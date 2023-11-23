Сегодня в РДМ состоится Закрытие сезона и Финал ОРЛ МС КВН

В четверг, 23 ноября, в зале Рязанского Дворца молодежи состоится Закрытие сезона и Финал ОРЛ МС КВН с участием 5 команд:

— «Амбассадоры Атяшево», г. Саранск

— «Время первых», РФМУ МВД России имени В. Я. Кикотя, г. Рязань

— «Диванодамы», г. Дмитров

— «Около того», г. Санкт-Петербург

— «Армия прекрасных половин», АПУ ФСИН РФ, г. Рязань.

Также на сцену выйдут команды-выпускники лиги прошлых лет.

Как получить БЕСПЛАТНЫЙ билет:

в группе Официальной Рязанской лиге МС КВН:

Оставляйте комментарий под этим постом о желании попасть на игру, с вами свяжется администратор лиги и расскажет, как забрать билет

на портале кассы.ру — https://clck.ru/36dpGc (билет стоит 10 рублей — цена символическая за квиток).

Возрастное ограничение: 12+.

Проект реализуется при Грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

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