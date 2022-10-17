Сасовские полицейские задержали вора-рецидивиста

Сотрудники МО МВД Сасовский поймали рецидивиста, который совершил кражу и грабёж. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Руководитель магазина электротоваров сообщил полиции, что ночью из торгового зала пропали выручка и служебный телефон. Полицейские установили, что взломщик разбил стекло, залез через окно и забрал из кассы все деньги — 1700 рублей. Также его добычей стал служебный телефон.

В ходе опроса местных жителей правоохранители узнали, что поздно вечером возле магазина видели нетрезвого мужчину. Под описание подходил 28-летний житель Сасовского района, который не раз задерживался за хищения, провёл в местах лишения свободы несколько лет и недавно освободился, отбыв наказание за очередную кражу.

Сотрудники полиции выяснили, что рецидивист приехал из своего села в Сасово. Всем нарядам ППСП Сасово разослали ориентировку на розыск. Вскоре патруль остановил на улице нетрезвого прохожего и установил, что это и есть разыскиваемый мужчина. Его доставили в отдел полиции, установили его причастность к краже из магазина электротоваров и задержали.

Предварительно, злоумышленник искал источник средств на покупку спиртного. Спонтанно решив ограбить магазин электротоваров, он, разбив окно, залез в помещение и забрал деньги и мобильник. Телефон мужчина потерял, а деньги потратил на покупку алкоголя. Подозреваемый прятался от полиции в жилище знакомых, но вышел для пополнения запасов спиртного.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный также причастен к ограблению супермаркета. Тогда прямо на глазах продавцов он вынес две бутылки дорогостоящего спиртного и на требования оплаты покупки отвечал угрозами.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о краже и грабеже.

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