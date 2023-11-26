С 1 декабря до биатлонного комплекса «Алмаз» пустят автобус

С 1 декабря начнёт работу автобусный маршрут — автовокзал «Приокский» — биатлонный комплекс «Алмаз» — Экопарк «Поляны» — автовокзал «Приокский». О пуске автобусного маршрута сообщил ВКонтакте директор комплекса Виталий Адров.
Пуск автобуса согласован с Минтрансом Рязанской области, расписание уточняется.
По словам Адрова, сейчас на биатлонном комплексе «Алмаз» готовятся лыжные трассы, работает система оснежения. Часть участков подготовлена, но замкнутого круга пока нет.
На трассах монтируют новое освещение, с 1 декабря их откроют для посетителей.
Второй пункт пропуска в новом здании со стороны Экопарка «Поляны» заработает с 1 января 2024 года.