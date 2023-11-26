С 1 декабря до биатлонного комплекса «Алмаз» пустят автобус

С 1 декабря начнёт работу автобусный маршрут — автовокзал «Приокский» — биатлонный комплекс «Алмаз» — Экопарк «Поляны» — автовокзал «Приокский». О пуске автобусного маршрута сообщил ВКонтакте директор комплекса Виталий Адров.

Пуск автобуса согласован с Минтрансом Рязанской области, расписание уточняется.

По словам Адрова, сейчас на биатлонном комплексе «Алмаз» готовятся лыжные трассы, работает система оснежения. Часть участков подготовлена, но замкнутого круга пока нет.

— Укладывается и уплотняется снежная подушка толщиной до 40 см, ширина трассы 7-8 метров, трасса выдержит большое количество лыжников в любую оттепель, — написал директор спорткомплекса.

На трассах монтируют новое освещение, с 1 декабря их откроют для посетителей.

Второй пункт пропуска в новом здании со стороны Экопарка «Поляны» заработает с 1 января 2024 года.