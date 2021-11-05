Рязанская прокуратура проводит проверку по пожару в начальной школе в Агро-Пустыне

Прокуратура Рязанской области организовала проверку в связи с пожаром в начальной школе, который случился в ночь на пятницу, 5 ноября, в посёлке Агро-Пустынь Рязанского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки поручено прокурору Рязанского района. Специалистам предстоит дать оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе контрольно-надзорных органов.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры региона.

Напомним, в результате происшествия сгорело здание начальной школы 1910 года постройки, пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее РИА «7 новостей» опубликовал фото и видео с места ЧП.