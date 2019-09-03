В Рязанской области пройдут «Есенинские дни в Константинове»

В субботу, 7 сентября, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится открытие творческого проекта «Есенинские дни в Константинове». На малой родине поэта выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Начало концерта в 13.00.

14 сентября уже в 19-й раз юные и взрослые художники будут писать есенинские пейзажи на Межрегиональном фестивале современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…».



19-21 сентября в Москве, Рязани и Константинове пройдет Международная научная конференция «Жизнь и творчество С.А.Есенина в контексте мировой культуры».

22 сентября в г. Спас-Клепики и 28 сентября в Константинове юные чтецы и поэты будут читать стихи Сергея Есенина и свои собственные произведения на XIX Межрегиональном есенинском поэтическом фестивале-конкурсе «По-осеннему шепчут листья…». Он пройдет в рамках презентации проекта по организации и проведению цикла просветительских мероприятий на основе традиций родины С.А. Есенина.



Главное событие года – Всероссийский Есенинский праздник поэзии «На земле, мне близкой и любимой…» – состоится 5 октября. В Спас-Клепиках – 30 сентября.



3 октября, в день рождения Сергея Александровича Есенина, в Рязани, на набережной Трубежа состоится поэтический митинг, а в селе Константиново пройдет концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница».



12 октября состоится Межрегиональный есенинский молодёжный театральный фестиваль «Тот образ во мне не угас…», а 19 октября – Межрегиональный песенный фестиваль «Откроем томик Есенина…», посвященный воплощению творчества С.А. Есенина в музыке.

