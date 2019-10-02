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В Рязанской области нашли монеты времён Золотой орды

В Рязанской области на месте Вожской битвы найдены шесть серебряных монет времён Золотой орды. Как сообщают эксперты, монеты могли быть отчеканены при хане Узбеке и хане Джанибеке в первой половине XIV в. Об этом сообщил Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, подводя итоги Вожской археологической экспедиции 2019 года.

Археологи работали на территории достопримечательного места «Поле Вожской битвы» в Рыбновском районе Рязанской области. Они проводили охранные раскопки неукрепленной (посадской) части летописного рязанского города Глебов, расположенного в с. Глебово-Городище и археологические разведки, направленные на выявление новых объектов археологического наследия и мониторинг уже известных памятников.

Ещё одной находкой стало безинвентарное погребение взрослого индивида – могильная яма овальной формы, заглубленная в материк на 15-25 см.

Также в ходе экспедиции удалось обнаружить около 200 различных предметов: строительно-крепёжные гвозди, ножи, фрагменты цилиндрических замков, иглы, шило, фрагмент дужки от ведёрка, кресальный камень, глиняные пряслица, фрагменты стеклянных браслетов, бусины, пряжка, наконечник стрелы, несколько кольчужных колец и доспешная пластина, единичные находки представлены фрагментом костяного составного гребня и нательным четырехконечным крестом.

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