В Рязани прошла творческая встреча со сказкотерапевтом Анной Бену

В пятницу, 20 сентября, в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошла творческая встреча с писательницей и сказкотерапевтом Анной Бену.

Анна презентовала свою новую книгу «Ты-сказка!», которая является антистрессом для взрослых и детей.

Анна Бенуа открывает совершенно удивительный мир сказок, проводит параллели с реальным миром и помогает избавляться от страхов. Язык сказок очень быстр и находчив. Он помогает находить ключи к решению любых проблем и задач. Благодаря сказкам в настоящем мире случаются настоящие чудеса.

— Помните, что все самое важное у нас в голове, как только мы даем себе установку, что нереальное реально, мир начинает нам предоставлять возможности, — поделилась писательница.

Анна Бену настоящая сказочница, она помогает находить волшебные ключи для избавления страхов у взрослых и детей.

Писательница рассказала, как легко от героев сказок можно узнать много нового о своем народе. В русской традиции человек и дом делится по вертикал на три части. Голова – это крыша и мир небесный, духовный. Там, где у человека тело – это сруб дома и мир земной, а ноги – это подпол и мир предков. У славян мир и человек всегда был тождественен. Поэтому печка в доме означала человеческое сердце. В наших сказках Емеля больше всех любил ездить на печи и, если внимательно рассмотреть, то этот герой является самым щедрым, заботливым, сердечным. Таким и по сей день является русский народ.

Исследуя разные методики и в рамках личной практики, Анна выделила один важный аспект – нужно жить искренне и говорить то, что чувствуешь. Тогда отношения с детьми, одноклассниками, знакомыми будут выстраиваться чудесным образом, а недопонимание растворяться. Наши мысли, чувства и поступки всегда имеют две стороны: позитивную и негативную. Так же как на земле, есть день и ночь. Если на негатив отвечать негативом, тогда зло удвоится, и у него вместо одной головы вырастет две, как у той гидры, с которой сражался Геракл.

Все законы логики, истины, добра и зла давно уже известны. Не изобретайте велосипед, читайте лучше сказки!